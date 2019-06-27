27.06.2019 16:05

Харьковскую таможню переведут на контрактную основу

Новый глава ведомства считает «пожизненную» работу таможенников недопустимой, а продление контракта на три-пять лет - «правом за выслугу».



// facebook

Победивший в конкурсе на главу Гостаможни замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов заявил, что желает вскоре перевести ведомство на контрактную систему работы. По его мнению, это должно увеличить продуктивность госоргана, передает «Радио Свобода».

«Я являюсь сторонником того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается на должность и работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, (который) затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее», – рассказал Нефьодов.

Также чиновник намерен ввести среди работников таможни систему оценки эффективности работы (KPI).

Согласно представленной Нефьодовым программе стратегии развития ведомства, кадровые вопросы в госслужбе являются лишь одними из приоритетных. В ней также предлагается постепенное увеличение зарплат персоналу до рыночного уровня в регионах, где базируются работники, страхование профессиональной ответственности таможенников и упрощение административного обжалования решений.

Также в своем проекте Нефьодов обратил внимание на коррупцию в ведомстве, непрофессионализм, проблемы в таможенной инфраструктуре, фискальный перекос и необходимость евроинтеграции, предлагая по всем пунктам собственные решения.