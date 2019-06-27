Харьковскую таможню переведут на контрактную основу

Новый глава ведомства считает «пожизненную» работу таможенников недопустимой, а продление контракта на три-пять лет - «правом за выслугу».
Победивший в конкурсе на главу Гостаможни замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов заявил, что желает вскоре перевести ведомство на контрактную систему работы. По его мнению, это должно увеличить продуктивность госоргана, передает «Радио Свобода».
«Я являюсь сторонником того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается на должность и работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, (который) затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее», – рассказал Нефьодов.
Также чиновник намерен ввести среди работников таможни систему оценки эффективности работы (KPI).
Также в своем проекте Нефьодов обратил внимание на коррупцию в ведомстве, непрофессионализм, проблемы в таможенной инфраструктуре, фискальный перекос и необходимость евроинтеграции, предлагая по всем пунктам собственные решения.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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