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28.06.2019  09:28   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем Конституции

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Конституции Украины.


// pon.org.ua

Уважаемые харьковчане!

Поздравляю вас с Днем Конституции Украины!

Мы прошли большой путь и осознали цель, к которой стремимся. Строим страну, где власть служит народу, а Основной Закон помогает жить и работать в согласии и порядке. Безопасный и красивый Харьков, счастливая и мирная Украина - вот наш главный приоритет!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и мирного неба!

С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес
 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день конституции, кернес, поздравление, харьков
 
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