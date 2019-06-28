Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем Конституции

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем Конституции Украины.
Уважаемые харьковчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции Украины!
Мы прошли большой путь и осознали цель, к которой стремимся. Строим страну, где власть служит народу, а Основной Закон помогает жить и работать в согласии и порядке. Безопасный и красивый Харьков, счастливая и мирная Украина - вот наш главный приоритет!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и мирного неба!
С уважением, Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: