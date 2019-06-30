30.06.2019 09:12

Геннадий Кернес посетил районные праздники ко Дню молодежи (ФОТО)

Городской голова Геннадий Кернес вместе с депутатом Харьковского областного совета Александром Ткаченко 29 июня поздравил жителей Новобаварского района с Днем молодежи.



// city.kharkov.ua

Праздник прошел в парке им. Сафарова, который был открыт после реконструкции. Там были установлены детские и спортивные площадки, лавочки, проведено освещение.

Выступая перед харьковчанами, Геннадий Кернес сообщил, что реконструкция парка была проведена исключительно за средства городского бюджета.



«Здесь распускаются слухи, что ремонт был проведен за деньги Александра Фельдмана. Это все ложь, потому что реконструировался парк из бюджета города. Вы должны это знать», - отметил городской голова.



Еще один праздник состоялся в Ленпарке, на ул. Волонтерской, 50, где также собрались местные жители.



«Харьков - это город молодежи и студентов. Средний возраст харьковчанина - всего 35 лет. Конечно же, будущее - за молодежью, которая живет в прекрасное время, когда у активных и амбициозных молодых людей появляются новые возможности. Не упускайте свои шансы, и все у вас получится!» - сказал Геннадий Кернес.



Также он сообщил, что в этом году городская власть планирует провести в Ленпарке новое освещение и проложить новые пешеходные дорожки.



