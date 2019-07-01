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01.07.2019  15:01   

Харьковчане отмечены наградами президента Украины

Указ о награждении глава государства подписал ко Дню Конституции Украины.


// ХОГА
Орденом княгини Ольги ІІІ степени награждены:
Ирина ГОЛУБ - мать-воспитатель детского дома семейного типа,
Лина ТОЛМАХ - монтажник Государственного научно-производственного предприятия «Объединение Коммунар».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОНОР УКРАИНЫ» присвоено Владимиру МАТРОСОВУ - донору, командиру отделения государственной пожарно-спасательной части г.Харькова Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ» присвоено Любови ЯРОВОЙ - врачу коммунального некоммерческого предприятия «Дергачевская центральная районная больница».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, презилдент, харьков
 
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