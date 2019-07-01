Харьковчане отмечены наградами президента Украины

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 июля Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.

Зной, грозы, шквалы, дожди: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 июля Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.