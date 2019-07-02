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02.07.2019  09:52   

За полгода в бюджет Харькова поступило 8 миллиардов гривен доходов

За январь-июнь 2019 года в бюджет города Харькова поступило 8 млрд 127,9 млн грн доходов.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственные доходы составили 5 млрд 410,1 млн грн, межбюджетные трансферты - 2 млрд 717,8 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, собственные доходы бюджета увеличились в 1,2 раза, или на 905,6 млн грн, в том числе возросли поступления:
- налога на доходы физических лиц (2 млрд 929,5 млн грн) и налога на недвижимое имущество (118,6 млн грн) - в 1,2 раза;
- единого налога (1 млрд 022,3 млн грн) и платы за землю (692,7 млн грн) - в 1,3 раза;
-  арендной платы за пользование коммунальным имуществом (32,9 млн грн) - в 1,1 раза;
- средств от продажи земли (80,4 млн грн) - в 1,5 раза.

Также бюджет пополнился за счет поступлений акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (260,9 млн грн), платы за предоставление других административных услуг (31,7 млн грн) и собственных поступлений бюджетных учреждений (135,2 млн грн).

За истекший период текущего года в бюджет города Харькова получены субвенции:
- на выплату помощи семьям с детьми - 622,2 млн грн;
- на предоставление льгот и субсидий населению - 572,8 млн грн;
- образовательная субвенция - 838,9 млн грн;
- медицинская субвенция - 546,2 млн грн;
- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий - 17,7 млн грн;
- на капитальный ремонт сквера возле ст. м. «Защитников Украины» (с установлением памятного знака героям АТО) - 11,7 млн грн;
- на приобретение ангиографического оборудования - 11,5 млн грн;
- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 10,1 млн грн.

Кроме того, поступили дотации:
- на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения - 68,2 млн грн;
- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога - 17,5 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за 6 месяцев 2019 года составили 7 млрд 698,2 млн грн. 

Более половины указанных средств направлено на социально-культурную сферу - 4 млрд 508,2 млн грн, или 58,6% в объеме расходов.

На финансирование жилищно-коммунального и дорожного хозяйства израсходовано 1 млрд 860,1 млн грн (24,2%), на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта направлено 387,4 млн грн (5%).

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, харьков, поступления, горсовет
 
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