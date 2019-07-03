03.07.2019 09:01

Суд вернул обвинительный акт по делу главы района Харькова, прокуратура намерена обжаловать

Районный суд Харькова вернул в прокуратуру акт о незадекларированных ценностях чиновницы.



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Октябрьский районный суд Харькова на заседании во вторник решил вернуть в прокуратуру обвинительный акт в отношении председателя Новобаварского района города Татьяны Цыбульник, подозреваемого в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс. Грн.

«Мы считаем, что обвинительный акт возвращено по формальным основаниям. Будем подавать апелляцию», - сообщили корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, Цыбульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018.

«По данным следствия, речь идет о драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. Согласно закону Украины «О предотвращении коррупции» субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимое имущество, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. в то же время в декларации главы администрации ни при 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирные изделия на указанную сумму нет» , - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Цыбульник заявила журналистам, что не обладает такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать мэра Геннадия Кернеса и членов его команды.

15 января 2019 пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что обвинительный акт по Цыбульник направлен в Октябрьский райсуд города. Ей инкриминируется ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).