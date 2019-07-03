День Нацполиции харьковские правоохранители отметят вместе с горожанами

Полиция приглашает харьковчане и гостей города на праздник по случаю четвертой годовщины создания Национальной полиции Украины.
Две праздничные локации будут работать 4 июля на площади Свободы и на площадке возле Харьковского академического театра оперы и балета им. Лысенко.
На центральной площади будет размещено несколько зон, где работники полиции учить детей правилам дорожного движения, взрослые и дети смогут примерить полицейскую экипировку и сфотографироваться. Также присутствуют увидят полицейское авто, кинологов со служебными собаками и велопатруль.
Кроме того, вас ждут показательные выступления курсантов, оркестра ХНУВД, полицейского любительского театра «Дети будущего».
Вы сможете пообщаться с руководством ГУНП в Харьковской области и Управление патрульной полиции.
Во время мероприятия вы сможете получить информацию от специалистов ХНУВД и ГУНП об условиях поступления и обучения в учебном заведении системы МВД.
Начало в 10:00.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: