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03.07.2019  12:02   

День Нацполиции харьковские правоохранители отметят вместе с горожанами

Полиция приглашает харьковчане и гостей города на праздник по случаю четвертой годовщины создания Национальной полиции Украины.


bykvu.com

Две праздничные локации будут работать 4 июля на площади Свободы и на площадке возле Харьковского академического театра оперы и балета им. Лысенко.

На центральной площади будет размещено несколько зон, где работники полиции учить детей правилам дорожного движения, взрослые и дети смогут примерить полицейскую экипировку и сфотографироваться. Также присутствуют увидят полицейское авто, кинологов со служебными собаками и велопатруль.

Кроме того, вас ждут показательные выступления курсантов, оркестра ХНУВД, полицейского любительского театра «Дети будущего».

Вы сможете пообщаться с руководством ГУНП в Харьковской области и Управление патрульной полиции.

Во время мероприятия вы сможете получить информацию от специалистов ХНУВД и ГУНП об условиях поступления и обучения в учебном заведении системы МВД.

Начало в 10:00.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, день нацполиции, харьков
 
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