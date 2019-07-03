03.07.2019 12:02

День Нацполиции харьковские правоохранители отметят вместе с горожанами

Полиция приглашает харьковчане и гостей города на праздник по случаю четвертой годовщины создания Национальной полиции Украины.



bykvu.com

Две праздничные локации будут работать 4 июля на площади Свободы и на площадке возле Харьковского академического театра оперы и балета им. Лысенко.



На центральной площади будет размещено несколько зон, где работники полиции учить детей правилам дорожного движения, взрослые и дети смогут примерить полицейскую экипировку и сфотографироваться. Также присутствуют увидят полицейское авто, кинологов со служебными собаками и велопатруль.



Кроме того, вас ждут показательные выступления курсантов, оркестра ХНУВД, полицейского любительского театра «Дети будущего».



Вы сможете пообщаться с руководством ГУНП в Харьковской области и Управление патрульной полиции.



Во время мероприятия вы сможете получить информацию от специалистов ХНУВД и ГУНП об условиях поступления и обучения в учебном заведении системы МВД.



Начало в 10:00.