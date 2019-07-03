Главная Новости Власть Геннадий Кернес напомнил о том, что было сделано в Харькове за прошедший год (ВИДЕО)
03.07.2019  14:48   

Геннадий Кернес напомнил о том, что было сделано в Харькове за прошедший год (ВИДЕО)

Видеоролик с инфографикой мэр Харькова разместил на своей странице в социальной сети.


//city.kharkov.ua

Геннадий Кернес разместил на своей странице в Фейсбук видеоролик о том, каких успехов удалось добиться в городе за прошедший год.

Инфографика видеоматериала напоминает о росте числа обращений граждан и почти двукратном увеличении числа принятых мэром харьковчан, об эффективности, оперативности и производительности Центра предоставления админуслуг, росте доходов Первой столицы и многих других достижениях города за прошлый год. 

Тэги:  кернес, достижения города, харьков
 
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