Геннадий Кернес напомнил о том, что было сделано в Харькове за прошедший год (ВИДЕО)

Видеоролик с инфографикой мэр Харькова разместил на своей странице в социальной сети.
Геннадий Кернес разместил на своей странице в Фейсбук видеоролик о том, каких успехов удалось добиться в городе за прошедший год.
Инфографика видеоматериала напоминает о росте числа обращений граждан и почти двукратном увеличении числа принятых мэром харьковчан, об эффективности, оперативности и производительности Центра предоставления админуслуг, росте доходов Первой столицы и многих других достижениях города за прошлый год.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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