04.07.2019 08:24

Под Харьковом могут исчезнуть райцентры

Правительство предлагает предоставить районным центрам статус объединенных общин, - премьер-министр.



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Кабинет Министров Украины предлагает предоставить районным центрам статус объединенных общин с целью предоставления дополнительных стимулов развития этих городов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с лидерами объединенных общин Житомирской области. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы правительства в регион.

«Предлагаем дать статус ОТГ районным центрам. Они станут более мотивированными для того, чтобы объединиться », - сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что цель реформы децентрализации - объединить всю Украину сильными и способными общинами, руководство которых, во-первых, подотчетное жителям, а во-вторых, способно выполнять те задачи, которые ставят и требуют люди. Речь о возможности и финансовые ресурсы. Сегодня они есть там, где общины провели выборы и живут по новым стандартам управления.

«Задача - закрепить эти возможности в Конституции. И эта задача центральной власти, который нужно решить как можно быстрее. А также - предоставить новые возможности территориям, которые еще не имеют доступа к новому качеству жизни », - сказал Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание присутствующих на решение правительства перераспределить средства Государственного фонда регионального развития в пользу проектов развития малых городов.