04.07.2019 08:45

Харьковская колония подверглась пристальной прокурорской проверке

Холодногорскую исправительную колонию (№18) посетили секретарь наблюдательной комиссии и прокурор харьковской местной прокуратура №2



// facebook

2 июля 2019 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетили секретарь наблюдательной комиссии Татьяна Серикова и прокурор Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Беляев.

В сопровождении представителей администрации гости совершили обход территории учреждения и ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и медико-санитарным обеспечением осужденных. Они побывали в медицинской части и отремонтированных в этом году помещениях участке усиленного контроля, столовой для осужденных и магазины. Жалоб и заявлений осужденных на порядок и условия отбывания наказания в учреждении не поступало.