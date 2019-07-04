Харьковская колония подверглась пристальной прокурорской проверке

Холодногорскую исправительную колонию (№18) посетили секретарь наблюдательной комиссии и прокурор харьковской местной прокуратура №2
2 июля 2019 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетили секретарь наблюдательной комиссии Татьяна Серикова и прокурор Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Беляев.
В сопровождении представителей администрации гости совершили обход территории учреждения и ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и медико-санитарным обеспечением осужденных. Они побывали в медицинской части и отремонтированных в этом году помещениях участке усиленного контроля, столовой для осужденных и магазины. Жалоб и заявлений осужденных на порядок и условия отбывания наказания в учреждении не поступало.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что подобные регулярные посещения способствуют обеспечению соблюдения прав и законных интересов осужденных.
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