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04.07.2019  08:45   

Харьковская колония подверглась пристальной прокурорской проверке

Холодногорскую исправительную колонию (№18) посетили секретарь наблюдательной комиссии и прокурор харьковской местной прокуратура №2


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2 июля 2019 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетили секретарь наблюдательной комиссии Татьяна Серикова и прокурор Новобаварского отдела Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Беляев.

В сопровождении представителей администрации гости совершили обход территории учреждения и ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и медико-санитарным обеспечением осужденных. Они побывали в медицинской части и отремонтированных в этом году помещениях участке усиленного контроля, столовой для осужденных и магазины. Жалоб и заявлений осужденных на порядок и условия отбывания наказания в учреждении не поступало.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что подобные регулярные посещения способствуют обеспечению соблюдения прав и законных интересов осужденных.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  прокурор, колония, проверка, харьков, комиссия
 
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