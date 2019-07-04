В результате чисток в Харькове может исчезнуть одна из таможен

Новоизбранный глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что количество таможен нужно сократить в пять раз.
Только в сокращении новый начальник видит возможность борьбы с коррупцией и подчеркнул, что очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников.
"Сейчас у нас 26 таможен. Это чрезмерное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть.
В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единый руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад", - заявил он.
Нефедов подчеркнул, что "очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников", но, по его словам, сейчас это физически невозможно.
"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты — годовые, трехлетние, пятилетние", - пояснил он.
Нефедов хочет сократить количество таможен в Украине до 5-6 / фото УНИАН
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