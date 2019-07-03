03.07.2019 18:46

Игорь Терехов: Нам нужен конкретный результат, а именно - сокращение затрат на вывоз мусора (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 3 июля, провел встречу с представителями компании «Vodafone Украина», на которой обсуждались вопросы создания в городе усовершенствованной системы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.



//city.kharkov.ua

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать новую философию, новый алгоритм работы нашего предприятия по вывозу ТБО в рамках концепции «смарт сити». Нам нужен конкретный результат, а именно - сокращение затрат на вывоз мусора», - отметил Игорь Терехов.

Во время встречи менеджер по проектам компании «Vodafone Украина» Дмитрий Дудченко представил высокоинтеллектуальную систему сбора твердых бытовых отходов, которая дает возможность осуществлять учет и мониторинг локаций с контейнерами, степень их наполнения, создавать и корректировать маршрутные листы водителей, оптимизировать процесс утилизации мусора. Система позволяет сократить расходы предприятия, автоматизировать рабочие процессы и повысить качество услуг.

«Наше предложение состоит в том, чтобы установить контейнеры с ультразвуковым датчиком наполнения, который передает сигнал, если контейнер наполнен. Мы предлагаем в рамках пилотного проекта в каком-то районе Харькова или на каком-то маршруте испытать систему, адаптировать ее и в конечном итоге получить аналитический отчет о ее эффективности. Срок пилотного проекта - два месяца. Эта система взята из мирового опыта. В других странах сокращение затрат составляет до 30%», - сообщил Дмитрий Дудченко.

Игорь Терехов поручил директору КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазилю Аббасову и директору Департамента регистрации Олегу Дроботу в ближайшее время проработать с представителями компании «Vodafone Украина» условия реализации пилотного проекта в Харькове.

«Мы строим единственный в Украине современнейший мусороперерабатывающий комплекс. И нам нужно оптимизировать всю систему вывоза мусора. Сейчас бывает, что мусоровозы делают много холостых пробегов, когда вывозят наполовину заполненные контейнеры. С помощью новых технологий мы сможем сократить на 30% трудозатраты и расход ГСМ. В итоге это позитивно скажется на тарифе для харьковчан, которые будут платить за вывоз мусора меньше», - подчеркнул Игорь Терехов.