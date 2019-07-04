Главная Новости Власть В бизнес-центр на Павловом Поле съехались пожарные машины (ФОТО)
04.07.2019  15:31   

В бизнес-центр на Павловом Поле съехались пожарные машины (ФОТО)

3 июля в бизнес-центре «Nobel» на улице Новгородской, 3-А спасатели и персонал тренировались ликвидировать условные чрезвычайные ситуации.


// ГСЧС

По легенде, пожар возник на втором этаже. Администрация заведения сразу сообщила о ЧП по номеру "101" и провела эвакуацию персонала и посетителей, которых было более 250 человек. Однако в здании остались три человека, которые не успели самостоятельно выйти. Спасатели с помощью автолестницы помогли им эвакуироваться, а дальше ликвидировали пожар.

В бизнес-центре возможно одновременное пребывание до 500 человек, поэтому при изучении объекта специалисты ГСЧС обратили внимание на наиболее опасные участки комплекса, и теоретически проработанных как при возникновении любой нестандартной ситуации проводить ликвидацию пожара и спасение людей.

В конце мероприятия персонал заведения учился использовать первичные средства пожаротушения. Спасатели провели для них соответствующий мастер-класс.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  учения, учебный пожар, гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.06 Криминал и происшествия Под Харьковом на «скандальных» БТР бойцов тренировали по стандартам НАТО (ФОТО) 24.06 Власть Полицейским охраны выдали автоматы Калашникова (ФОТО) 18.06 Армия Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)
 
 

Видео

Политический эфир на харьковском телеканале перешел в плоскость уличных разборок. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 