04.07.2019 15:31

В бизнес-центр на Павловом Поле съехались пожарные машины (ФОТО)

3 июля в бизнес-центре «Nobel» на улице Новгородской, 3-А спасатели и персонал тренировались ликвидировать условные чрезвычайные ситуации.



// ГСЧС

По легенде, пожар возник на втором этаже. Администрация заведения сразу сообщила о ЧП по номеру "101" и провела эвакуацию персонала и посетителей, которых было более 250 человек. Однако в здании остались три человека, которые не успели самостоятельно выйти. Спасатели с помощью автолестницы помогли им эвакуироваться, а дальше ликвидировали пожар.

В бизнес-центре возможно одновременное пребывание до 500 человек, поэтому при изучении объекта специалисты ГСЧС обратили внимание на наиболее опасные участки комплекса, и теоретически проработанных как при возникновении любой нестандартной ситуации проводить ликвидацию пожара и спасение людей.



В конце мероприятия персонал заведения учился использовать первичные средства пожаротушения. Спасатели провели для них соответствующий мастер-класс.