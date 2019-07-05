05.07.2019 09:50

Харьковских гвардейцев будут готовить по методикам жандармов (ФОТО)

Представители НГУ осуществили визит в рамках начала двустороннего сотрудничества между Национальной Академией Национальной гвардии Украины и Школой подготовки офицеров Национальной жандармерии Франции.



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Гвардейская делегация состояла из трех курсантов и офицера-преподавателя Академии. Вернувшись из недельного визита, гвардейцы поделились впечатлениями и мыслями о важности сотрудничества с французской стороной.

По словам преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки капитана Дмитрия Тробюка, программа подготовки иностранных представителей актуальна для изучения будущими офицерами, сообщает пресс-служба НГУ.

Визит был посвящен сотой годовщине со дня создания Школы. Кроме делегации из Украины, присутствовали представители еще из семи стран, таких как Италия, Марокко, Сенегал, Испания, Португалия, Голландия и Иордания. Следует отметить, что все перечисленные страны являются членами Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP).

Поездке предшествовал визит начальника Национальной академии Нацгвардии Украины генерал-лейтенанта Сергея Соколовского в Школу в мае этого года, а также визит представителей Школы в Академию в начале июня.

Одной из основных задач, которая стояла во время заграничной командировки перед представителями Академии было ознакомление с программой подготовки личного состава. Стоит отметить, что программа реализуется по четырем направлениям: криминальная полиция, обеспечения общей общественной безопасности, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. Гвардейцы имели возможность убедиться в действенности программы на конкретных примерах, а именно во время посещения учреждений правоохранительного направления. Важным элементом также стало участие в практических занятиях, в соответствии с направлениями подготовки Школы.

«За время визита мы посетили Главное управление Национальной жандармерии Франции (. Париж), часть по поддержанию общественного порядка, усиленная техникой (г.. Париж), группировка Национальной жандармерии Франции (. Мелен) и роту по обеспечению безопасности аэропортов в Иль де франс. Были также организованы встречи между делегациями стран-членов FIEP, встреча с начальником Школы бригадным генералом Кристофом Буайе и его заместителями », - рассказал капитан Дмитрий Тробюк.