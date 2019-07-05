Главная Новости Власть Кошельки харьковских фитнес-тренеров «похудели» на 2/3 миллиона гривен
05.07.2019  10:33   

Кошельки харьковских фитнес-тренеров «похудели» на 2/3 миллиона гривен

Инспекторы ГУ Гоструда наложили штраф за попытку сокрытия налогов с дохода и отстояли его в суде.


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Второй апелляционный административный суд поддержал правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области и признал законным постановление о наложении штрафа на субъекта хозяйствования ФЛП Лютого М.М. за использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

Так, инспекторами труда в июле 2018 было проведено инспекционное посещение фитнес-клуба «Fitline» и установлено, что четыре человека без надлежащего оформления трудовых отношений оказывали в пользу субъекта хозяйствования услуги фитнес-тренеров.

Во время судебного разбирательства собственник клуба           называл своих тренеров просто арендаторами, которые арендуют рабочее место для осуществления независимой профессиональной деятельности.

Суд апелляционной инстанции поддержал правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области относительно того, что действующее законодательство запрещает совершать действия, направленные на сокрытие трудовых отношений.

Таким образом, субъекту хозяйствования придется уплатить штраф в размере 670 140 (шестьсот семьдесят тысяч сто сорок) гривен в Государственный бюджет Украины за нарушение требований части 3 статьи 24 КЗоТ Украины.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  суд, аренда, харьков, тренер, штраф, налоги
 
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