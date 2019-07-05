В столице грозятся пересмотреть харьковские тарифы на тепло

Кабинет министров Украины в пятницу, 5 июля, открывает реестр владельцев теплокоммунэнерго по всей стране и начинает массовые проверки формирования тарифов на местах.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
«Мы видим, что во многих городах цена завышена. Она создается местными коммунальными баронами!.. Наша задача, чтобы наше решение (относительно предельных тарифов - ред.) было реализовано. А Минюст и дальше будет продолжать работать над тем, чтобы обнародовать информацию о владельцах ТКЭ... Сегодня мы открываем реестр владельцев ТКЭ по всей стране - там будет много интересной информации. Министр юстиции и Минюст будут координировать работу всех служб по проверке этих ТКЭ», - отметил он.
В правительстве дали время до отопительного сезона для снижения тарифов на тепло.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
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