Главная Новости Власть Харьков получит одну из максимальных поддержек(субвенций) государства на строительство спортплощадок
05.07.2019  17:40   

Харьков получит одну из максимальных поддержек(субвенций) государства на строительство спортплощадок

Кабинет министров Украины принял решение выделить местным бюджетам субвенцию в размере 200 млн грн на строительство и реконструкцию мультифункциональных площадок для занятия игровыми видами спорта.


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Согласно проекту постановления, наибольший объем средств получат Харьковская (12,7 млн грн),  Донецкая (19,7 млн грн), Днепропетровская (15,2 млн грн) области и Киев (14 млн грн).

Согласно документу, субвенция предоставляется при условии софинансирования из местных бюджетов в объеме не менее 50% общей стоимости работ, неудовлетворительного состояния площадок в коммунальной собственности, отведения земельных участков в установленном законом порядке, наличия проектно-сметной документации, доступности площадок для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Проектом определяется, что размер мультифункциональной площадки должен составлять не менее 38 м х 20 м. Она должна быть предназначена для занятия не менее четырьмя видами спорта, иметь специальное покрытие и оборудование.

Главным распорядителем субвенции определено Министерство молодежи и спорта.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабинет министров решил выделить Минмолодежи и спорта 200 млн грн на строительство, реконструкцию и ремонт дворцов спорта, а также 200 млн грн на строительство и капремонт плавательных бассейнов.

Источник:   БЦ
 Тэги:  площадки, харьков, строительство, софинансирование, спорт
 
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