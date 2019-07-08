08.07.2019 17:19

Геннадий Кернес подписал меморандум с ЮНИСЕФ

Харьковский городской совет подписал Меморандум о взаимодействии с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в рамках глобальной программы «Громада, дружественная к детям и молодежи».



//city.kharkov.ua

Документ сегодня, 8 июля, подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и руководитель социальных программ ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов.

«Громада, дружественная к детям и молодежи» - глобальное движение, которое объединяет местные власти, гражданское общество и бизнес с целью улучшения благосостояния детей и молодежи во всем мире. В 2018 году правительство Украины подписало Меморандум с ЮНИСЕФ и партнерами о внедрении инициативы в стране. О намерении присоединиться к ней заявили более 170 украинских городов и объединенных территориальных громад. Харьков победил в конкурсном отборе и вошел во вторую группу муниципалитетов, которые получат методологическую поддержку Представительства Детского фонда ООН.

Как отметил Геннадий Кернес, подписание Меморандума даст возможность с помощью надежного партнера – ЮНИСЕФ сделать жизнь детей и молодежи в Харькове более комфортной.

«Мы заботимся о семьях, детях и поддерживаем молодежь. За последние восемь лет в Харькове окрыли 24 детских сада, установили около 500 игровых площадок и реконструировали стадионы в 76 школах. Мы много работаем, чтобы юноши и девушки хотели учиться, жить и работать в Харькове. С этой целью был создан Молодежный совет при Харьковском городском голове.

Прошлой осенью в Харькове прошел первый семейный форум. Центральным органам власти были направлены предложения относительно поддержки семей с детьми. Мы обеспечили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, детей, лишенных родительской опеки, детей-сирот. Не оставляем в беде тех, кому нужна помощь. Все наши подразделения, от которых зависит выполнение требований ЮНИСЕФ, сделают работу в срок и качественно. Спасибо вам за доверие, надеемся, что выполним кандидатский минимум», - сказал Харьковский городской голова.

В свою очередь руководитель социальных программ ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов сообщил, что с 1996 года к инициативе «Громада, дружественная к детям и молодежи» присоединились более 3 тыс. муниципальных округов в 38 странах. Она охватывает более 30 млн детей. Подписание меморандума - это только первый шаг. Теперь в Харькове должны проанализировать положение детей и молодежи в обществе, разработать и принять план действий, который бы способствовал созданию комфортной среды, и обеспечить ресурсами выполнение принятого плана. В случае успешной реализации, в течение нескольких лет, город получит статус «дружественной громады».

Руководитель социальных программ ЮНИСЕФ отметил, что в целом работа построена на выполнении Конвенции по правам детей и развитии таких направлений, как сервисы, образование, здравоохранение, безопасность, отдых.

«Если громада делает успехи, мы ставим свой бренд рядом с брендом города, показываем всем остальным, в том числе потенциальным инвесторам, что в этом месте делают намного больше среднего. Эта инициатива направлена на будущее. Дети взрослеют, и смысл в том, чтобы люди хотели жить в городе, чтобы территория была благоустроена и работа обращена не только на тех, кто платит за услугу, но и на тех, кто не может себе это позволить. Хороший градоначальник делает многое для своего города. У Харькова много интересных инициатив – smart-city, инклюзивное образование, что делает город особенным. Не сомневаемся, что и эту работу вы выполните качественно», - отметил Артур Айвазов.

Он сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает дополнительную финансовую поддержку городов, которые реализуют инициативу.

Подробнее с инициативой «Громада, дружественная к детям и молодежи» можно ознакомиться на сайте ЮНИСЕФ.