08.07.2019 18:21

Игорь Терехов: «Умная» системы парковок должна быть одним из направлений концепции «смарт сити» (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 8 июля, провел встречу с представителями компании «Vodafone Украина», на которой обсуждались вопросы создания в городе усовершенствованной системы парковок транспорта.



//city.kharkov.ua

«Мы реализуем в городе концепцию «смарт сити», и это должно быть одно из ее направлений. В Харькове действительно есть проблемы с парковками, поэтому решить их на самом высоком уровне, с применением передовых технологий, было бы очень здорово», - отметил Игорь Терехов.

Менеджер проекта «Смарт-паркинг» компании «Vodafone Украина» Анастасия Челядник поделилась его подробностями.

«Основные преимущества для владельцев автомобилей состоят в том, что они будут экономить время и топливо, а также смогут рассчитываться за парковку по безналу.

С помощью мобильного приложения водители получат возможность проверить наличие свободных мест на любой парковке в городе и проложить туда маршрут, а не кружить по улицам в поисках свободного места.

Также эта система дает дополнительные доходы для бюджета города за счет увеличения контроля оплаты. Инспекторы по парковке с помощью мобильного приложения также смогут оперативно отслеживать ситуацию на каждой из площадок», - сообщила Анастасия Челядник.

Руководители профильных департаментов и коммунальных предприятий Харьковского горсовета позитивно оценили предложения по усовершенствованию системы парковок.

«Мы заинтересованы реализовать такой проект первыми в Украине. Это должна быть комплексная стратегия, направленная на все парковки – круглосуточные, временные, многоуровневые. Также важно, что новая система наблюдения идеально впишется в глобальную систему Городского ситуационного центра, который мы сейчас создаем», - подчеркнул Игорь Терехов.

Предполагается, что на тестирование пилотного проекта по парковкам понадобится два месяца.

Напомним, что в Харькове при поддержке компании «Vodafone Украина» также планируют создать «умную» систему вывоза мусора.