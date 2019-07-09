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09.07.2019  10:19   

Завтра в Харькове – Гройсман

10 июля в Харьковскую область приедет Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


// ХОГА

Владимир Гройсман посетит наш регион с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Цель поездки – ознакомление  работой Украинского научно-исследовательского института протезирования.

Тэги:  гройсман, визит, харьков
 
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