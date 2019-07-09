Завтра в Харькове – Гройсман

10 июля в Харьковскую область приедет Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман посетит наш регион с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Цель поездки – ознакомление работой Украинского научно-исследовательского института протезирования.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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