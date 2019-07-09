09.07.2019 16:48

В день выборов около тысячи правоохранителей выйдут на дежурства

Харьковская полиция готова к внеочередным выборам в Верховную раду Украины.



24tv.ua

Всего в день выборов планируется привлечь к охране общественного порядка 9630 правоохранителей, из них 5500 сотрудников полиции, 1250 курсантов и преподавателей высших учебных заведений системы МВД, почти 1700 работников ГСЧС и 500 военнослужащих НГУ и другие подразделения.

Непосредственно к обеспечению охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий планируется привлечь 4394 работника правоохранительных органов, сообщил начальник сектора превентивной коммуникации Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Станислав Коваль.



По случаю внеочередных выборов народных депутатов Украины на территории Харьковской области создаются 14 окружных избирательных комиссий и 1680 обычных и специальных избирательных участков. По данным Центральной избирательной комиссии на территории обслуживания ГУНП ориентировочно находятся более 2 миллионов избирателей.

На сегодняшний день подразделения полиции и другие правоохранительные органы готовы к выполнению возложенных на них задач, чтобы в день выборов все граждане получили возможность реализовать свое законное право на участие в выборах.