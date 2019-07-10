Прокурорский «шмон» в колонии под Харьковом (ФОТО)

В Дергачевской исправительной колонии (№109) проведено пристальное инспектирование деятельности учреждения комплексным десантом инспекторов.
9 июля 2019 в государственном учреждении «Дергачевский исправительная колония (№109)» проведено инспектирование деятельности учреждения.
В сопровождении руководства учреждения, представителями Дергачевского местной прокуратуры Кристиной Сердюк и Еленой Солодкой-Могилкой, председателем наблюдательного комиссии Дергачевского районного государственной администрации Евгением Жуваком, специалистами по вопросам охраны труда, начисления зарплаты, специалистом отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Дергачевского районного управления, инспектором спасательно-пожарной службы и представителями Дергачевского районной больницы было осуществлено обход территории учреждения во время которого проверили коммунально-бытовые условия, медико-санитарное обеспечение осужденных, состояние противопожарной безопасности.
После обхода было проведено прием одного осужденного по личным вопросам. Вопросы, нарушилось осужденным на личном приеме, касалось в частности порядка установления административного надзора после освобождения. На поставленный вопрос был предоставлен исчерпывающий ответ.
«Подобные посещения способствуют обеспечению соблюдения прав и законных интересов осужденных», - отметил начальник учреждения Иван Буров.
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