10.07.2019 11:57

Харьковских журналистов оставили без первоисточников по выборам

Впервые за время независимости ЦИК отказалась печатать избирательную информацию в местной прессе.



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Центральная избирательная комиссия впервые со времен независимости отказалась печатать избирательную информацию в местной прессе. Об этом сообщили в пресс-службе Национального союза журналистов Украины.

Так, ЦИК не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходов на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий. В союзе указали, что это является нарушением Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса убеждены в Национальном союзе журналистов Украины.

«Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и о избирательные программы кандидатов. Так же важно, что в языках бедности украинских СМИ , местные газеты лишены возможности заработать не на публикации «джинсы» или пропаганды, а легальной официальной информации», - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяны Слипачук прислали редакторы нескольких региональных изданий, отметили в союзе. Журналисты настаивают на «обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса».

Кроме того, местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели, отметили в НСЖУ.

В свою очередь, в союзе призвали ЦИК, несмотря на напряжение, вызванное «преждевременностью» парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.