Общественные организации в Харькове резко увеличили потребление активистами и меньше стали сами выделять средств на благотворительность (ИНФОГРАФИКА)

О результатах своей деятельности за 2018 на Харьковщине отчиталось 1 103 руководящих органа общественных организаций привлекшие из разных источников до полумиллиарда гривен.
Общее количество членов общественных организаций насчитывает 316,9 тыс. человек, из них только 98,6 тыс. находились на учете руководящих органов.
Остальные более 200 тысяч – «активисты» на общественных началах.
Для своей деятельности в 2018 общественные организации получили из разных источников 490,4 млн.грн, которые использовали на 95,0%. Около 24,5 млн в «сухом остатке» в офисах.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
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