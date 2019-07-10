Главная Новости Власть Общественные организации в Харькове резко увеличили потребление активистами и меньше стали сами выделять средств на благотворительность (ИНФОГРАФИКА)
10.07.2019  14:59   

Общественные организации в Харькове резко увеличили потребление активистами и меньше стали сами выделять средств на благотворительность (ИНФОГРАФИКА)

О результатах своей деятельности за 2018 на Харьковщине отчиталось 1 103 руководящих органа общественных организаций привлекшие из разных источников до полумиллиарда гривен.


// facebook

Общее количество членов общественных организаций насчитывает 316,9 тыс. человек, из них только 98,6 тыс. находились на учете руководящих органов.

Остальные более 200 тысяч – «активисты» на общественных началах.

Для своей деятельности в 2018 общественные организации получили из разных источников 490,4 млн.грн, которые использовали на 95,0%. Около 24,5 млн в «сухом остатке» в офисах.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  общественные, финансирование, харьков, активисты
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес: нам нужна глобальная децентрализация
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 