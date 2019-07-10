10.07.2019 14:59

Общественные организации в Харькове резко увеличили потребление активистами и меньше стали сами выделять средств на благотворительность (ИНФОГРАФИКА)

О результатах своей деятельности за 2018 на Харьковщине отчиталось 1 103 руководящих органа общественных организаций привлекшие из разных источников до полумиллиарда гривен.



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Общее количество членов общественных организаций насчитывает 316,9 тыс. человек, из них только 98,6 тыс. находились на учете руководящих органов.

Остальные более 200 тысяч – «активисты» на общественных началах.

Для своей деятельности в 2018 общественные организации получили из разных источников 490,4 млн.грн, которые использовали на 95,0%. Около 24,5 млн в «сухом остатке» в офисах.