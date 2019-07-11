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11.07.2019  08:08   

Памятник маршалу Жукову восстановлен (ФОТО)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.


// Facebook

«Как и обещал - сегодня вернули на место», – написал Геннадий Кернес.

Напомним, бюст маршалу Жукову был снесен активистами 2 июня. По этому факту следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

3 июня пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением относительно ситуации с поваленным бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове. «Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка (на самом деле проспекта - прим.ред.) Жукова», - заявила Юлия Мендель.

В ответ Харьковский городской голова Геннадий Кернес сделал заявление, что бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время, а вопрос о переименовании пр. имени маршала Григоренко на пр. имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

На сессии Харьковского горсовета 19 июня депутаты приняли решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.
 

Тэги:  кернес, жуков, памятник, харьков
 
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