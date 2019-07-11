Депутаты разрешили кастрировать насильников над детьми

Насильники несовершеннолетних, которые в последнее время «распоясались» на Харьковщине понесут заслуженное усиленное наказание.
Народные депутаты приняли закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.
Законопроект 6449 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости предусматривает введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях против детей, а также открытие реестра таких лиц.
Профильный комитет поддержал законопроект и рекомендовал Раде принять его за основу и в целом.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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давл.:
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