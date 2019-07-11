11.07.2019 14:50

Депутаты разрешили кастрировать насильников над детьми

Насильники несовершеннолетних, которые в последнее время «распоясались» на Харьковщине понесут заслуженное усиленное наказание.



Фото: УНИАН

Народные депутаты приняли закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

Законопроект 6449 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости предусматривает введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях против детей, а также открытие реестра таких лиц.

Профильный комитет поддержал законопроект и рекомендовал Раде принять его за основу и в целом.