Главная Новости Власть Геннадий Кернес: В Харькове восстановлен памятник Георгию Жукову
11.07.2019  15:41   

Геннадий Кернес: В Харькове восстановлен памятник Георгию Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову, снесенный активистами, был восстановлен сегодня, 11 июля.


//dozor.kharkov.ua
Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он отметил, что бюст восстановлен за благотворительные средства партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».
 
«Каждый год, празднуя День победы, мы говорим о том, что чтим и помним погибших, вот мы чтим и помним погибших и делаем все для того, чтобы эта память была вечной. Что касается маршала Георгия Жукова, могу сказать, что конкретно он принимал участие в освобождении Украины и, в том числе, Харькова. Поэтому, если мы живем в цивилизованном обществе, то только суд должен принимать решение, стоять этому бюсту или нет», - подчеркнул Геннадий Кернес.
 
Мэр также акцентировал внимание на том, что в случае, если памятник снова повредят, он будет опять восстановлен.
 
Напомним, что 2 июня группа активистов снесла бюст Жукова, установленный напротив Дворца спорта. В связи с этим происшествием полиция возбудила два уголовных дела.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, памятник жукову, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Власть Памятник маршалу Жукову восстановлен, – Геннадий Кернес (ФОТО) 10.07 Политика Геннадий Кернес посетил ведущие предприятия Харькова 09.07 Политика Геннадий Кернес: Только ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК сможет провести в Украине настоящую децентрализацию
 
 

Видео

В Харькове во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 54-летний мужчина. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 