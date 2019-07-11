11.07.2019 15:41

Геннадий Кернес: В Харькове восстановлен памятник Георгию Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову, снесенный активистами, был восстановлен сегодня, 11 июля.



//dozor.kharkov.ua

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он отметил, что бюст восстановлен за благотворительные средства партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».

«Каждый год, празднуя День победы, мы говорим о том, что чтим и помним погибших, вот мы чтим и помним погибших и делаем все для того, чтобы эта память была вечной. Что касается маршала Георгия Жукова, могу сказать, что конкретно он принимал участие в освобождении Украины и, в том числе, Харькова. Поэтому, если мы живем в цивилизованном обществе, то только суд должен принимать решение, стоять этому бюсту или нет», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Мэр также акцентировал внимание на том, что в случае, если памятник снова повредят, он будет опять восстановлен.

Напомним, что 2 июня группа активистов снесла бюст Жукова, установленный напротив Дворца спорта. В связи с этим происшествием полиция возбудила два уголовных дела.