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11.07.2019  17:11   

Президентская чистка добралась до Харьковщины

Владимир Зеленский убрал с должностей семь глав районов.


24tv.ua
Сегодня, 11 июля, президент в связи с "окончанием срока полномочий президента Украины" подписал указы об увольнении:
 
Николая Шошина с должности председателя Чугуевской РГА;
 
Ивана Котулы с должности председателя Сахновщинской РГА;
 
Сергея Яцюка от должности председателя Коломакской РГА;
 
Игоря Гурина с должности председателя Золочевской РГА;
 
Андрея Конопли с должности председателя Зачепиловской РГА;
 
Владимира Шарова с должности председателя Богодуховского РГА;
 
Степана Масельского с должности председателя Балаклейской РГА.
 
Кто возглавит эти семь РГА на данный момент не известно.
Источник:   Указы Президента
 Тэги:  президент, чистка, харьков
 
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