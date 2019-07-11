Президентская чистка добралась до Харьковщины

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 июля Сегодня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 июля После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.