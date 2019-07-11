11.07.2019 19:33

Геннадий Кернес: Мы всегда находим время и возможность обсудить проблемы оставленных и болеющих детей

На конференции «Чужих детей не бывает», в которой принял участие мэр Харькова, социальные службы и общественные организации озвучили предложения, которые должна принять Верховная Рада Украины для защиты семей с детьми и подростков.



//city.kharkov.ua

11 июля в городском совете прошла конференция партнеров «Единой социальной сети» Харькова на тему «Чужих детей не бывает». Во встрече, посвященной вызовам, актуальным сегодня для семей с детьми, многодетных, инвалидов, приняли участие сами родители и дети, профильные специалисты городского совета, школ и медицинских учреждений, а также мэр Харькова Геннадий Кернес и народные депутаты Александр Грановский и Валерий Писаренко.

«Единая социальная сеть» - проект, в котором объединены усилия местного самоуправления, общественных организаций и волонтеров по созданию социальных услуг: это семейные центры, приюты, организация детского досуга и профориентация для подростков, юридическая и медицинская помощь жертвам насилия, реабилитация бездомных, наркозависимых, воспитание здорового образа жизни и т. д. За 20 лет работы проект зарекомендовал себя как уникальный для страны способ заказа и реализации самых нужных услуг для незащищенной части общества. Участники сети считают особенно важным, что стимулируют людей находить выход из сложных ситуаций путем самоорганизации, когда не каждый отдельно добивается помощи от государства или спонсоров, а предлагает инициативы комплексной поддержки всех заинтересованных.

«Я рад, что мы всегда находим время и возможность обсудить непростые темы, в том числе проблемы оставленных и болеющих детей, семей в сложных обстоятельствах, подвести промежуточные итоги, расставить приоритеты. А присутствие здесь наших парламентариев - это возможность донести до законодателя необходимость изменений в нормативной базе, которые назрели и очень нужны и нам, как исполнителям, и, главное, тем, на кого они направлены», - сказал Геннадий Кернес, открывая конференцию.

Инициатив, которые анонсировал городской голова, подробнее коснулась в докладе о работе «Единой социальной сети» заместитель городского головы по социальным вопросам Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, нужны законодательные ограничения в теме распространения наркотических и психотропных веществ, прежде всего в части неконтролируемой рекламы и продажи их в Интернете. Кроме того, реформа полиции упразднила отдельные подразделения по этому профилю, передав полномочия уголовному розыску, где, по мнению специалистов, нет ресурсов и возможностей для борьбы с очень быстро растущим рынком криминальных наркотиков. Это тоже нуждается в пересмотре.

Еще одно из предложенных поправок - в медицинской реформе. По словам Светланы Горбуновой-Рубан, вторая очередь реформы не предусматривает создания реабилитационных центров для детей, пострадавших от насилия в семьях и изъятых из них. После оказания медпомощи и выздоровления такие дети не могут находиться в больнице, однако, по мнению специалистов, они продолжают нуждаться в адаптации и внимании. В Харькове такой стационарный центр реабилитации может быть создан на базе 17-й больницы.

Это и другие предложения участники конференции передали народным депутатам.