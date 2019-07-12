12.07.2019 16:16

Игорь Терехов: Харьков совместно с компанией «Huawei» разработает концепцию «Умного города» (ФОТО)

Подписание Соглашения о сотрудничестве и партнерстве и Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации между Харьковским городским советом и компанией «Huawei Ukraine» состоялось сегодня, 12 июля, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Документы подписали первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов и первый заместитель директора ООО «Huawei Ukraine» Ин Джун. Согласно соглашению, стороны приступают к реализации совместных проектов в рамках концепции «Kharkiv Smart City», которая включает строительство Городского ситуационного центра, оптимизацию работы коммунальных служб и городских структур, повышение безопасности в Харькове и пр.

«Эта концепция затрагивает абсолютно все аспекты жизнедеятельности Харькова, начиная от работы департаментов городского совета и коммунальных предприятий города. На первом этапе этой работы мы хотим уделить внимание проекту «Безопасный город», который включает установку камер видеонаблюдения, создание безопасного дорожного движения, оптимизацию транспортных потоков и прочее. Реализуя подобную концепцию, мы хотим показать всей Украине совершенно новый и уникальный подход в работе городской власти, для того чтобы оптимизировать все направления жизнеобеспечения города», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, внедрение концепции «Умный город» позволит не только повысить качество предоставляемых коммунальных и транспортных услуг, оптимизировать тарифную политику, но и в целом повысить комфорт проживания в Харькове.

Как отметил эксперт по решениям «Электронное правительство» и «Умный город» ООО «Huawei Ukraine» И Джоу, работа над проектом предполагается в несколько этапов. В частности, после того как специалисты китайской компании определят потребности и цели города, они приступят к разработке концепции и проектированию. Завершить эту работу планируется в октябре.

«Это будет самый успешный проект по реализации концепции «Smart City», и Харьков станет своего рода ориентиром для Восточной Европы. Мы уверены, что сможем нашей командой реализовать все наши идеи и в ближайшее время начнем работу над проектом», - отметил И Джоу.

По словам первого вице-мэра, реализация концепции «Kharkiv Smart City» рассчитана на три-четыре года. При этом «Huawei Ukraine» - не единственная компания, с которой работает город над этим проектом. Харьков уже подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Smart City» с компаниями «Hewlett-Packard Enterprise», «Сisco» и «Vodafon». Документы предусматривают создание пилотных технических разработок по таким направлениям: система записи и анализа видео с камер наблюдения, автоматизация служб быстрого реагирования, управление в сфере вывоза отходов, мониторинг работы водопровода, управление освещением, оптимизация городского автомобильного траффика и парковок и др.