12.07.2019 16:43

Разработки института Бокариуса необходимы для развития Харькова как «умного» и безопасного города - Игорь Терехов

Новые кабинеты для проведения судебных экспертиз открыли сегодня, 12 июля, в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Н. С. Бокариуса Александр Клюев, в последние годы объем работы сотрудников института значительно возрос. Так, вместо 3 тыс. экспертиз в год сегодня в стенах учреждения проводится уже более 30 тыс., готовится 50 научных работ. Помещений заведения для сотрудников стало не хватать, а некоторым приходилось работать даже в подвале. Чтобы улучшить условия работы специалистов института, администрация обратилась к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.

«Тогда мэр мне сказал: «Александр Николаевич, начинай строиться». Мы сразу ощутили поддержку депутатского корпуса городского совета и непосредственно Геннадия Адольфовича. Нам выделили 1 миллион гривен для строительства конструктива здания, и на протяжении всех работ мы чувствовали поддержку города», - отметил Александр Клюев.

По его словам, новое крыло, которое включает около десятка современных кабинетов, оснащенных всем необходимым для проведения исследовательских работ, было построено в учреждении практически с нуля.

С открытием новых лабораторий коллектив института поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что помощь города подобным учреждениям крайне важна, так как их разработки необходимы для развития Харькова как «умного» и безопасного города.

«Очень важно, чтобы человек кроме комфортного пребывания в городе понимал, что он полностью защищен. Сегодня криминалитет, который, к сожалению, существует, использует новые технологии и подходы, поэтому очень важно, чтобы у правоохранителей на вооружении были такие же и даже еще лучшие методы работы и научные технологии. Конечно, мы сегодня заинтересованы в том, чтобы институт Бокариуса укреплял свою материально-техническую базу и использовал в своей работе новейшее оборудование, чтобы сделать Харьков безопасным городом», - отметил Игорь Терехов.