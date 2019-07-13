13.07.2019 10:12

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем семьи (ФОТО)

Концерт по случаю Дня семьи прошел во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Жителей Холодногорского и Новобаварского районов поздравили Харьковский городской голова Геннадий Кернес и депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.



//city.kharkov.ua

Геннадий Кернес пожелал харьковчанам достатка, здоровья и мира.

«Сегодня я также поздравляю вас с днем святых апостолов Петра и Павла. Желаю, чтобы каждую семью хранил Бог. Мы живем одной большой харьковской семьей и, слава Богу, под мирным небом. Мы не безразличны к проблемам, которые вас волнуют. Много делаем для их решения. В этом году Харькову - 365 лет. Обещаю, что из года в год мы будем преображать наш город.

Охранять памятники истории и ставить новые. Дети войны, пенсионеры, которые присутствуют в этом зале, мы делаем все, чтобы сохранить ваши льготы. Вы достойны лучшей жизни, лучшего медицинского обеспечения, всего лучшего. Сегодня мы открыли после реконструкции четыре новых почтовых отделения в Киевском районе, будем делать новые и у вас. Продолжим развивать инфраструктуру, ремонтировать кровли, делать дороги. Но один в поле не воин. Поэтому спасибо за вашу работу. Желаю, чтобы у вас было счастье. Спасибо вам за все», - сказал городской голова.

На праздничном концерте выступила группа «Синяя птица».

Отметим, что в Украине День семьи отмечают ежегодно 8 июля с 2012 года. Праздник посвящен любви, взаимопониманию, гармонии и верности. Дата приходится на день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.