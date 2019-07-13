13.07.2019 12:01

Геннадий Кернес открыл инклюзивное отделение «Укрпочты» (ФОТО)

Всего за месяц адаптированы для маломобильных людей и людей с инвалидностью 4 почтовых отделения в разных частях города. 12 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в открытии инклюзивного отделения «Укрпочты» №108 в поселке Пятихатки. Там, а также еще в трех отделениях Киевского района (№23, 24 и107) вход и помещения почты отремонтированы и оснащены всем необходимым для обслуживания маломобильных людей и инвалидов.



//city.kharkov.ua

12 июня Харьковский городской совет, АО «Укрпочта» и Благотворительный фонд Александра Грановского подписали Меморандум, который предусматривал освобождение почтовых отделений от арендной платы; освободившиеся средства пошли на реконструкцию помещений, а фонд мецената оборудовал их пандусами, навигацией (в том числе шрифтом Брайля), кнопкой вызова персонала, также там установлена новая мебель для сотрудников и комфортные зоны ожидания для посетителей.

«Это простой и показательный пример сотрудничества госпредприятия, местного самоуправления и социально ориентированного фонда. Точный и человечный взгляд на проблему. Сегодня открыты четыре отделения – на Сумской, Пушкинской, на Даниловке и теперь здесь, в Пятихатках. Такая география, думаю, дает понимание, что цель проекта – помочь пенсионерам, людям с инвалидностью, мамам с колясками получать качественные услуги у себя, в своем районе, не преодолевая большие расстояния. Хочу отдельно поблагодарить Игоря Ефимовича Смелянского, руководителя «Укрпочты», что он уделяет столько времени Харькову. Спасибо большое и всем строителям, кто приложил руку и душу. Поздравляю всех с открытием, это нужное, человеческое дело. Все, кто в нем участвовали, показали себя как отличные партнеры и не обманули доверие людей», - сказал Геннадий Кернес.

После открытия городской голова провел рабочую встречу с жителями района на бульваре Мира. Жители передали ему заявления на материальную помощь, жалобы на работу коммунальных служб, заявки на ремонт домов и внутриквартальных дорог. Группа жильцов ведомственного общежития инициирует его передачу в коммунальную собственность города. Геннадий Кернес поручил направить обращение в Академию наук Украины, на балансе которой находится общежитие.

«Пятихатки - очень отдельный, особенный район, строился для работников Физико-технического института, и социальные объекты, в основном, принадлежат ему. Но это - Харьков, и мы работаем по всем вопросам, которые ставят люди. Открыта амбулатория 28-й поликлиники - и детская и взрослая, что было очень нужно. И в эти минуты продолжаются работы на новом, многофункциональном стадионе в 62-й школе. Там уже занимаются ребята. Я знаю, уже есть освещение, дорожки. Но 1 сентября, после открытия, вы увидите все возможности стадиона – поля, тренажеры, и они будут доступны кроме школьников всем жителям района и любителям спорта», - отметил городской голова в разговоре с местными жителями.