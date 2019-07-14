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14.07.2019  09:24   

Геннадий Кернес поздравил новобаварцев с Днем семьи (ФОТО)

13 июля мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил актив Новобаварского района Харькова с Днем семьи.


//city.kharkov.ua
Торжества прошли во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
 
Праздник появился в 2012 году. День семьи посвящен семье, любви и верности, кроме того, он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и любви в православии.
 
«Думаю, для того, чтоб почувствовать общность, тепло семьи, не бывает лишних поводов. Близкие люди, не только родственники - это наша опора, мы делим беды и радости, строим общие планы. Я искренне поздравляю вас с этим теплым праздником и желаю здоровья и благополучия вашим детям и родителям. Я очень хорошо помню и уверен, буду помнить всегда, какой была ваша поддержка после покушения. Семья и харьковчане реально помогли мне вернуться к жизни. И я - на вашей стороне, сколько будет доверено. Здоровья, Божией защиты, мирной жизни всем нам», - сказал Геннадий Кернес на встрече.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, день семьи, харьков
 
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