В среду в Харькове завоют сирены

17 июля в Харькове и области проведут очередную проверку средств оповещения населения.
Сирены будут звучать в 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА..
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в Департаменте. - Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».
Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: