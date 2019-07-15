Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил жителей Индустриального района с Днем семьи (ФОТО)
15.07.2019  17:43   

Геннадий Кернес поздравил жителей Индустриального района с Днем семьи (ФОТО)

Фестиваль семьи по случаю празднования Дня семья прошел 14 июля на стадионе «Восток» в Индустриальном районе.


//city.kharkov.ua
Праздник объединил жителей не только Индустриального, но и других районов города. В рамках фестиваля были организованы развлечения для детей и взрослых: конкурсы, танцевальные фотозоны с аниматорами, прыжки на батутах, выступления звезд и пр. 
 
По случаю Дня семьи на сцене стадиона были отмечены как молодые семьи, так и пары, которые прожили в браке 50 лет. 
 
Всех гостей праздника приветствовал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
«Этот праздник станет еще одной доброй традицией нашего города, которому в этом году исполняется 365 лет и 75 лет со дня великой Победы. И сегодня на этой сцене была пара, которая вместе уже 50 лет. Они строили Харьков и видели, как город развивался и менялся у них на глазах… Я думаю, что вы все замечаете, что Харьков становится все лучше и лучше. Конечно, все вы хотите, чтоб во дворах, где вы живете, было всегда чисто и красиво, и я как Харьковский городской голова гарантирую, что мы сделаем для этого все возможное», - сказал Геннадий Кернес.
 
Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления украинских артистов Ирины Федишин, Сергея Бабкина и MARUV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, день семьи, харьков
 
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