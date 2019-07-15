15.07.2019 17:43

Геннадий Кернес поздравил жителей Индустриального района с Днем семьи (ФОТО)

Фестиваль семьи по случаю празднования Дня семья прошел 14 июля на стадионе «Восток» в Индустриальном районе.



//city.kharkov.ua

Праздник объединил жителей не только Индустриального, но и других районов города. В рамках фестиваля были организованы развлечения для детей и взрослых: конкурсы, танцевальные фотозоны с аниматорами, прыжки на батутах, выступления звезд и пр.

По случаю Дня семьи на сцене стадиона были отмечены как молодые семьи, так и пары, которые прожили в браке 50 лет.

Всех гостей праздника приветствовал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Этот праздник станет еще одной доброй традицией нашего города, которому в этом году исполняется 365 лет и 75 лет со дня великой Победы. И сегодня на этой сцене была пара, которая вместе уже 50 лет. Они строили Харьков и видели, как город развивался и менялся у них на глазах… Я думаю, что вы все замечаете, что Харьков становится все лучше и лучше. Конечно, все вы хотите, чтоб во дворах, где вы живете, было всегда чисто и красиво, и я как Харьковский городской голова гарантирую, что мы сделаем для этого все возможное», - сказал Геннадий Кернес.

Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления украинских артистов Ирины Федишин, Сергея Бабкина и MARUV.