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16.07.2019  19:24   

Геннадий Кернес создает Совет национальных меньшинств Харькова (ФОТО)

Совет создается для содействия сохранению культурных традиций национальных общин города.


//city.kharkov.ua
16 июля мэр Харькова Геннадий Кернес встретился с представителями организаций национальных меньшинств. Речь шла о создании постоянно действующего органа, который будет представлять интересы некоренных народностей в Харькове. Стороны договорились о создании совета при городском голове по взаимодействию с национальными меньшинствами. Кроме того, Геннадий Кернес предложил общинам выдвинуть нескольких активистов, которые станут советниками мэра по этому профилю. 
 
«Городской совет в рамках своих полномочий находится в постоянном контакте с вами. Основная часть совместной работы, конечно,  - культура и просветительство. С этим, я думаю, нет проблем. Харьков считают родным городом представители более ста народов, и у нас никогда не было ни межнациональных, ни религиозных  конфликтов, уверен, что так будет всегда. Думаю, главная оперативная помощь, которая нужна, – это юридическая, все, что связано с миграцией. Знаю, что кандидат в депутаты Александр Грановский и его Фонд подписали с вами Меморандум, который предусматривает правовую поддержку такого рода. Со своей стороны скажу, что городской совет продуктивно работает с Фондом по многим другим направлениям, и, думаю, эта сфера не станет исключением, если понадобится наше участие», - сказал городской голова в ходе встречи. 
 
Вопросы, которые предложили участники встречи как первоочередные - создание Дома дружбы, который станет единым офисом для представителей национально-культурных обществ. Также речь шла о содействии города в выделении места и организационной помощи, связанной с традициями мусульман в захоронении умерших. 
 
Кроме того, новосозданный совет планирует делать заявки в бюджет участия на финансирование культурных фестивалей и других мероприятий. Творческие коллективы национальных обществ готовятся принять активное участие в праздновании 365-летия Харькова в августе этого года. 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, совет национальных меньшинств, харьков
 
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