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17.07.2019  10:35   

Президент уволил глав четырех райгосадминистраций Харьковской области

Соответствующие распоряжения подписал Президент Украины Владимир Зеленский.


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Распоряжения об увольнении подписаны «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».
 
Уволены:
Анатолий Калашник с должности председателя Близнюковской РГА;
Константин Жидков с должности председателя Дергачевской РГА;
Виктор Войтенко с должности председателя Валковской РГА;
Владимир Павленко с должности председателя Первомайской РГА.
 
Напомним, ранее президент подписал распоряжения об увольнении председателей семи РГА Харьковщины.
 
Тэги:  увольнение, харьков, президент
 
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