Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Для харьковчан и гостей города открыты сквер Стрелка и озеро в саду Шевченко (ФОТО)
17.07.2019  15:30   

Геннадий Кернес: Для харьковчан и гостей города открыты сквер Стрелка и озеро в саду Шевченко (ФОТО)

Своими первыми впечатлениями мэр города поделился на своей странице в соцсетях.


// facebook

"Впереди ещё половина лета, и с сегодняшнего дня в Харькове стало еще больше красивых, реконструированных мест, где можно отдохнуть с семьей или друзьями!

В саду Шевченко открыто озеро. Поверьте, там очень красиво. Очень. И не успели мы его открыть - там уже сотни людей. Уверен, к вечеру будет намного больше!

И открыт сквер Стрелка. Тоже после реконструкции. Приходите. Оцените. Главное, чтоб полиция выполняла свои обязанности и его опять не изуродовали кальянщики.

Вечером планируем открыть Спортивную зону в парке Молодежном. Красивую, современную, с Урбан-парком. Уверен, любители спорта оценят ее по достоинству!!

Продолжаем делать Харьков лучшим городом!!" - написал городской голова на своей страничке в соцсети.

 

Источник:   Геннадий Кернес страница в соцсети
 Тэги:  кернес, сад, харьков, озеро, шевченко, стрелка
 
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