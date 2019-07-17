17.07.2019 15:30

Геннадий Кернес: Для харьковчан и гостей города открыты сквер Стрелка и озеро в саду Шевченко (ФОТО)

Своими первыми впечатлениями мэр города поделился на своей странице в соцсетях.



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"Впереди ещё половина лета, и с сегодняшнего дня в Харькове стало еще больше красивых, реконструированных мест, где можно отдохнуть с семьей или друзьями!

В саду Шевченко открыто озеро. Поверьте, там очень красиво. Очень. И не успели мы его открыть - там уже сотни людей. Уверен, к вечеру будет намного больше!

И открыт сквер Стрелка. Тоже после реконструкции. Приходите. Оцените. Главное, чтоб полиция выполняла свои обязанности и его опять не изуродовали кальянщики.