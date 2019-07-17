Геннадий Кернес: Для харьковчан и гостей города открыты сквер Стрелка и озеро в саду Шевченко (ФОТО)

Своими первыми впечатлениями мэр города поделился на своей странице в соцсетях.
"Впереди ещё половина лета, и с сегодняшнего дня в Харькове стало еще больше красивых, реконструированных мест, где можно отдохнуть с семьей или друзьями!
В саду Шевченко открыто озеро. Поверьте, там очень красиво. Очень. И не успели мы его открыть - там уже сотни людей. Уверен, к вечеру будет намного больше!
И открыт сквер Стрелка. Тоже после реконструкции. Приходите. Оцените. Главное, чтоб полиция выполняла свои обязанности и его опять не изуродовали кальянщики.
Вечером планируем открыть Спортивную зону в парке Молодежном. Красивую, современную, с Урбан-парком. Уверен, любители спорта оценят ее по достоинству!!
Продолжаем делать Харьков лучшим городом!!" - написал городской голова на своей страничке в соцсети.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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