17.07.2019 18:12

Игорь Терехов: Я уверен, что выборы пройдут спокойно (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 17 июля, провел встречу с членами Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).



//city.kharkov.ua

В ходе встречи член ENEMO по наблюдению за выборами в Украине Нана Давидзе сообщила, что представители организации находятся в Харькове уже четыре недели и за это время успели выполнить большой объем работы.

«Мы приехали в Харьков 25 июня и за это время успели встретиться с представителями Нацполиции, государственного реестра, окружных избирательных комиссий, местными органами власти, а также членами партий. Сегодня мы хотим уточнить вопросы относительно готовности, безопасности и доступности избирательных участков», - отметила Нана Давидзе.

В свою очередь первый вице-мэр сообщил, что все 611 избирательных участков, которые находятся в городе, подготовлены к выборам в полном объеме.

«На сегодняшний день подготовлены все избирательные комиссии, участки оборудованы средствами связи. Правоохранительные органы готовы в полном объеме обеспечить безопасность на всех 611 участках, они берут их все под свою охрану. Кроме того, мы сделали все необходимое для того, чтобы участки были доступны для людей с ограничеными возможностями. Я уверен, что выборы пройдут спокойно и никаких эксцессов на избирательных участках не будет», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, это уже второй визит членов Европейской сети организаций по наблюдению за выборами в Харьков. Так, весной представители ENEMO наблюдали за проведением первого тура президентских выборов.