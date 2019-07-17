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17.07.2019  18:39   

Визит Президента Украины в Харьков: Владимир Зеленский провел совещание (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля находится с рабочей поездкой в Харьковской области.


//mykharkov.info

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля находится с рабочей поездкой в Харьковской области.

Под его руководством прошло совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной деятельностью.

Источник:   Мой Харьков
 Тэги:  зеленский, визит, харьков
 
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