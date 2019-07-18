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18.07.2019  09:40   

В Харьковском следственном изоляторе заключенный получил социальную помощь

Государстенную денежную помощь получил заключенный, попавший в места заключения "по малолетке" и позже потерявший семью.


// facebook

16 июля заключенный, который стал совершеннолетним во время пребывания в следственном изоляторе получил денежную помощь от государства, как лицо, потерявшей кормильца. 

Подросток попал за решетку в несовершеннолетнем возрасте и во время пребывания в СИЗО осиротел.

Совместными действиями отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области и администрации государственного учреждения Харьковский СИЗО заключенному оказана необходимая помощь и оформлены все необходимые документы для получения денежной помощи от государства. Представителем банка заключенному выдано карточку и доведены клиенту все возможности ее использования.

Начальник учреждения Евгений Бартощак поблагодарил всех, кто принимал участие в оформлении документов для получения денежной помощи.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  помощь, подросток, харьков, семья, заключение, колония
 
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