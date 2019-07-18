18.07.2019 09:40

В Харьковском следственном изоляторе заключенный получил социальную помощь

Государстенную денежную помощь получил заключенный, попавший в места заключения "по малолетке" и позже потерявший семью.



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16 июля заключенный, который стал совершеннолетним во время пребывания в следственном изоляторе получил денежную помощь от государства, как лицо, потерявшей кормильца.

Подросток попал за решетку в несовершеннолетнем возрасте и во время пребывания в СИЗО осиротел.

Совместными действиями отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области и администрации государственного учреждения Харьковский СИЗО заключенному оказана необходимая помощь и оформлены все необходимые документы для получения денежной помощи от государства. Представителем банка заключенному выдано карточку и доведены клиенту все возможности ее использования.