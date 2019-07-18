В Харьковском следственном изоляторе заключенный получил социальную помощь

Государстенную денежную помощь получил заключенный, попавший в места заключения "по малолетке" и позже потерявший семью.
16 июля заключенный, который стал совершеннолетним во время пребывания в следственном изоляторе получил денежную помощь от государства, как лицо, потерявшей кормильца.
Подросток попал за решетку в несовершеннолетнем возрасте и во время пребывания в СИЗО осиротел.
Совместными действиями отдела ювенальной юстиции прокуратуры Харьковской области и администрации государственного учреждения Харьковский СИЗО заключенному оказана необходимая помощь и оформлены все необходимые документы для получения денежной помощи от государства. Представителем банка заключенному выдано карточку и доведены клиенту все возможности ее использования.
Начальник учреждения Евгений Бартощак поблагодарил всех, кто принимал участие в оформлении документов для получения денежной помощи.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: