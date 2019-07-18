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18.07.2019  10:20   

Президент Зеленский рассказал, имеет ли депутатское будущее гражданин Израиля Куницкий

В Харькове кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если будет другое гражданство


// facebook

Об этом в Харькове 17 июля сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский.

"По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему доложили о том, что Куницкий "обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт".

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  президент, выборы, харьков, партия, куницкий
 
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