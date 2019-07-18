18.07.2019 10:20

Президент Зеленский рассказал, имеет ли депутатское будущее гражданин Израиля Куницкий

В Харькове кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если будет другое гражданство



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Об этом в Харькове 17 июля сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский.

"По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему доложили о том, что Куницкий "обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт".