Президент Зеленский рассказал, имеет ли депутатское будущее гражданин Израиля Куницкий

В Харькове кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если будет другое гражданство
Об этом в Харькове 17 июля сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский.
"По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что ему доложили о том, что Куницкий "обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт".
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: