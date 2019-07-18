18.07.2019 15:41

Игорь Терехов: Харьков и Нюрнберг связывают почти 30 лет побратимских отношений (ФОТО)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 18 июля, встретился с членами Общества побратимства Харьков-Нюрнберг и другими представителями немецкой делегации.



//city.kharkov.ua

В горсовете состоялся праздничный прием делегации. Также в мероприятии приняли участие заместитель городского головы – управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили и директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь.

Игорь Терехов поблагодарил гостей за визит и отметил, что немецкие партнеры играют значительную роль в инфраструктурном развитии Харькова. В свое время в сотрудничестве с немецким правительством и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) был построен модульный городок для вынужденных переселенцев из зоны АТО, при участии GIZ в городе проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности, ремонтируются и модернизируются детские сады и школы. А Харьков и Нюрнберг связывают почти 30 лет побратимских отношений.

«Рад отметить, что 2020 год - юбилейный в побратимстве между Харьковом и Нюрнбергом. Нюрнберг послужил примером, протянул руку помощи и дружбы в реализации множества проектов в социальной, гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Надеюсь, наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным и успешным», - сказал первый вице-мэр и подарил гостям книгу о Харькове.

Председатель Общества побратимства Харьков-Нюрнберг Антье Ремпе отметила, что этим летом в Харьков приехали две группы – жители Нюрнберга и других немецких городов, которые интересуются Украиной, а также десять школьников из Нюрнберга, которые на протяжении трех дней изучают с харьковскими ровесниками тему «Культура памяти и права человека». В ноябре в Германии организуют ответное мероприятие для харьковских школьников.

«Я очень рада, что Харьков так по-праздничному встречает нас. Это еще одно доказательство того, насколько живым является побратимство наших городов и насколько тесно мы связаны. Благодарна Дому Нюрнберга, желаю нашей группе прекрасного пребывания в Харькове», - сказала Антье Ремпе.

В ходе встречи начальник отдела развития туристской инфраструктуры и имиджевых проектов Департамента международного сотрудничества Алексей Поникаровский сообщил, что в 2016 году городской совет, Почетное консульство Федеративной Республики Германия и молодежные организации создали туристический маршрут с установкой табличек с QR-кодами на объектах архитектуры, связанных с жизнью и деятельностью в Харькове известных представителей немецкой национальности. А в ближайшее время будет издана книга «Немецкий Харьков». Этот путеводитель станет частью крупного проекта городского совета «Харьков дипломатический», цель которого, в частности, – изучать историю деятельности разных дипломатических представительств, оказывать помощь в подготовке молодых дипломатов и сотрудничать с иностранными представительствами для реализации в Харькове общественно значимых проектов.

Отметим, что немецкая делегация будет находиться в Харькове до воскресенья. В программе визита - встреча с Почетным консулом ФРГ в Харькове Татьяной Гавриш, представителями «Фонда Конрада Аденауэра», посещение Дома Нюрнберга, а также Мемориала жертв тоталитаризма и немецкого солдатского кладбища. Кроме того, делегация посетит энергоэффективную школу в Новобаварском районе, которую модернизировали в сотрудничестве с Нюрнбергом, и детское село «Отрадное», которое поддерживает Общество.

Справка. Соглашение о побратимских связях между городами Харьковом и Нюрнбергом подписано 29 апреля 1990 года. В 1993 году Муниципалитет Нюрнберга основал Общество побратимства Харьков-Нюрнберг. Активную роль в этом сыграла преподаватель русского языка в муниципальном учебном центре для взрослых Антье Ремпе и руководитель одного из управлений муниципалитета Харальд Плампер. В 1995 году представители Общества открыли в Харькове культурно-просветительский центр «Дом Нюрнберга», где и сегодня можно пройти курсы немецкого языка. В 1996-2006 гг. общество финансировало благотворительную столовую терцентра Московского района (с 2007 года этим занимается Фонд рабочей благотворительности г. Берингерсдорф-Швайг). С 2003 года общество оказывало финансовую помощь детскому отделению городского тубдиспансера, с 2005 года - финансирует благотворительную столовую в Слободском районе. Немецкие благотворители помогли отдохнуть в загородных лагерях детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей Харькова. Также Общество побратимства и Фонд рабочей благотворительности оказывают помощь «Благотворительной станции социальной помощи» города. Сегодня Общество побратимства объединяет 96 человек.