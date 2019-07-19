19.07.2019 10:06

Геннадий Кернес встретился с жителями Шишковки и поселка Жуковского (ФОТО)

Коммунальные проблемы, материальная помощь и развитие инфраструктура - основные вопросы, которые люди задавали мэру.



// city.kharkov.ua

18 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел рабочую встречу на Шишковке и в районе завода «Коммунар». Жители этой части города, а также поселка Жуковского передали жалобы на работу коммунальных служб и заявки на материальную помощь, ремонт домов, придомовых территорий и внутриквартальных дорог, обсудили с мэром перспективы развития Киевского района.

«Я знаю проблемы этих мест, завод «Коммунар» работает два дня в неделю, и мы настоятельно работаем над передачей в коммунальную собственность инфраструктуры завода. Район небольшой, со своей спецификой, но мы держим на контроле болевые точки, и сегодняшняя встреча - чтоб из первых рук узнать информацию и помочь с первоочередным», - сказал городской голова, начиная встречу.

Инициативная группа людей просит навести порядок в здании бывшего детского сада. Его арендует коммерческая структура, но, по словам жителей Шишковки, там разрушено ограждение, здание стоит без окон и стало пристанищем для употребляющих алкоголь и наркотики. Геннадий Кернес поручил Департаменту образования в недельный срок обязать арендатора восстановить охрану помещения, или договор аренды будет разорван. Привлечь внимание правоохранителей люди просят и к «наливайке» в районе круга транспорта на проспекте Жуковского. Как говорят местные жители, завсегдатаи заведения регулярно устраивают шум и драки.

Главный коммунальный вопрос - внутриквартальные дороги. К концу лета в районе будет закончена реконструкция нескольких участков. Среди них - в районе домов №3, 5, 7, 9 и 13 на пр. Жуковского. Коммунальные службы заканчивают там комплексное благоустройство территории.

Отвечая на вопрос об организации спортивных секций для школьников, Геннадий Кернес рассказал, что достигнута договоренность о передаче стадиона «Коммунар» на баланс города, и, получив полномочия, городской совет будет реконструировать и развивать его, в том числе для детского спорта. Город продолжает настаивать и на передаче другого имущества, которое предприятие не в состоянии содержать. Речь идет, прежде всего, о спорткомплексе, где базируются спортшколы и кружки, а также об общежитии «Коммунара», жители которого после передачи в коммунальную собственность смогут приватизировать жилье.