21.07.2019 08:40

День выборов: все избирательные участки открылись вовремя

На Харьковщине все избирательные участки начали свою работу вовремя и без нарушений, сообщили в Нацполиции.



// РЕДПОСТ

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 5500 правоохранителей - сотрудников полиции, ГСЧС, пограничной службы и курсантов ХНУВД.



Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.



Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.