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21.07.2019  08:40   

День выборов: все избирательные участки открылись вовремя

На Харьковщине все избирательные участки начали свою работу вовремя и без нарушений, сообщили в Нацполиции.


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Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 5500 правоохранителей - сотрудников полиции, ГСЧС, пограничной службы и курсантов ХНУВД.

Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, участок, полиция, харьков
 
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