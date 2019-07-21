День выборов: все избирательные участки открылись вовремя

На Харьковщине все избирательные участки начали свою работу вовремя и без нарушений, сообщили в Нацполиции.
Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 5500 правоохранителей - сотрудников полиции, ГСЧС, пограничной службы и курсантов ХНУВД.
Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены работники полиции Управление патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.
Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.
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