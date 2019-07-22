Глава ЦИК признала выборы состоявшимися (ОБНОВЛЕНО)

Татьяна Слипачук подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было"
"Выборы парламентские состоялись", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".
В Харькове интрига сохраняется на 172 округе, где победителей разделяют десятые доли процента голосов.
На 12 часов дня 22 июля по Харькову и области сложилась следующая картина с официальными результатами по выборам:
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: