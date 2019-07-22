22.07.2019 12:00

Глава ЦИК признала выборы состоявшимися (ОБНОВЛЕНО)

Татьяна Слипачук подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было"



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"Выборы парламентские состоялись", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".

В Харькове интрига сохраняется на 172 округе, где победителей разделяют десятые доли процента голосов.

На 12 часов дня 22 июля по Харькову и области сложилась следующая картина с официальными результатами по выборам: