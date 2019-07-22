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22.07.2019  13:43   

Бюллетени будут доставляться под охраной спецназовцев

Такое решение принято для предотвращением возможных провокаций и правонарушений.


hk.npu.gov.ua
Об этом шла речь сегодня, 22 июля, на утренней видеоселекторном совещании с руководителями территориальных подразделений Нацполиции под председательством заместителя главы ведомства Александра Фацевича.
 
Заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - с ОИК в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, полиция усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.
 
«Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки », - отметил Александр Фацевич.
 
Он также отметил необходимость качественного расследования уголовных производств, связанных с избирательным процессом, информация о которых уже внесена в Единый реестр досудебных расследований. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выборы, бюллетени, украина, харьков
 
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