22.07.2019 13:43

Бюллетени будут доставляться под охраной спецназовцев

Такое решение принято для предотвращением возможных провокаций и правонарушений.



hk.npu.gov.ua

Об этом шла речь сегодня, 22 июля, на утренней видеоселекторном совещании с руководителями территориальных подразделений Нацполиции под председательством заместителя главы ведомства Александра Фацевича.

Заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - с ОИК в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, полиция усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

«Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки », - отметил Александр Фацевич.

Он также отметил необходимость качественного расследования уголовных производств, связанных с избирательным процессом, информация о которых уже внесена в Единый реестр досудебных расследований.