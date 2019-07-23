23.07.2019 16:40

Харьковская налоговая обнародовала «черный список» миллионеров-должников

Сумма недоимки за элитные авто, стоимость которых превышает 1,5 млн грн. колеблется от 123 тысяч гривен до 1 копейки.



Фото: SKELET-info

В настоящий момент владельцы элитного автотранспорта платят исключительно транспортный налог (налог на авто).

С 2017 года налогообложению подлежат автомобили не более 5 лет с момента производства и рыночная стоимость такого автомобиля превышает 375 минзарплат, размер которой установлен на 1 января отчетного года (в 2019 году это 4 173 грн.). (При этом определение рыночной стоимости автомобиля осуществляет Минэкономики и публикует до 1 февраля такие данные по каждой марке авто в открытом доступе).

Ставка налога в годовом измерении составляет 25 тыс. грн за одну единицу автотранспорта. Следовательно, лицо, владеющее несколькими автомобилями, подпадающими под налогообложение должны оплачивать транспортный налог за каждый автомобиль.

В перечне, который опубликовали харьковские фискалы из 400 человек у половины недоимка меньше упомянутой суммы.

Десяток человек имеют недоимки менее 10 грн. а несколько менее 1 грн.

Куръезной можно считать недоимку Тоцкой Н.В., авто которой зарегистрировано на Салтовке, но Киевскому РУ налоговой она должна 1 копейку.

Максимальная недоимка в 122 тысячи 916 грн. 67 коп. насчитана Харченко В.А., чье авто зарегистрировано в Индустриальном районе.

Физическое лицо оплачивает налог на авто раз в год на основании налогового уведомления.

Стоит обратить внимание, что налог на элитное авто подлежит уплате в местный бюджет по месту регистрации автомобиля.

Важным изменением 2019 года в части уплаты транспортного налога является отмена ответственности налогоплательщика за неуплату налога в том случае, если налоговый орган не отправлял либо не вручал уведомление об уплате налога. Тем не менее, орган может насчитать налог в последующие годы, однако не более чем за трехлетний период.