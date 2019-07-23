Главная Новости Власть По итогу спецоперации "Урожай" Харьковские фискалы собрали более 880 млн. грн.
23.07.2019  17:17   

По итогу спецоперации "Урожай" Харьковские фискалы собрали более 880 млн. грн.

Урожайность сбора налога на землю, по сравнению с прошлым годом, возросла почти на четверть среди агропредприятий, а фермеры-частники оплатили 100 миллионов.


://kh.sfs.gov.ua

В рамках спецоперации  «Урожай» органами фискальнои службы Харьковской области проводится широкомасштабная разъяснительная работа среди аграриев

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что за январь - июнь 2019 в местные бюджеты собственниками и пользователями земельных участков уплачено 880 миллионов 100 тысяч. грн. платы за землю. Достигнут рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 173,0 млн. грн. или на 24,4 %.  

В общей сумме поступлений платы за землю 779,3 млн. грн. (Более 88,5 %) - это поступления от юридических лиц, сумма которых возросла по сравнению с первым полугодием 2018 161,6 млн. грн.или на 26 %.    

Физические лица уплатили 100,8 млн. грн., что на 11,4 млн. грн. или на 12,8 % больше прошлогоднего показателя.

В фискальной службе напоминают, что гражданам земельный налог и арендная плата за землю исчисляется контролирующим органом (по месту нахождения земельного участка) и плательщикам направляются (вручаются) налоговые уведомления - решения до 1 июля текущего года.

Граждане должны оплатить плату за землю в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления - решения.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налог, собрать, харьков, урожай
 
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