23.07.2019 17:17

По итогу спецоперации "Урожай" Харьковские фискалы собрали более 880 млн. грн.

Урожайность сбора налога на землю, по сравнению с прошлым годом, возросла почти на четверть среди агропредприятий, а фермеры-частники оплатили 100 миллионов.



://kh.sfs.gov.ua

В рамках спецоперации «Урожай» органами фискальнои службы Харьковской области проводится широкомасштабная разъяснительная работа среди аграриев

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщает, что за январь - июнь 2019 в местные бюджеты собственниками и пользователями земельных участков уплачено 880 миллионов 100 тысяч. грн. платы за землю. Достигнут рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 173,0 млн. грн. или на 24,4 %.

В общей сумме поступлений платы за землю 779,3 млн. грн. (Более 88,5 %) - это поступления от юридических лиц, сумма которых возросла по сравнению с первым полугодием 2018 161,6 млн. грн.или на 26 %.

Физические лица уплатили 100,8 млн. грн., что на 11,4 млн. грн. или на 12,8 % больше прошлогоднего показателя.

В фискальной службе напоминают, что гражданам земельный налог и арендная плата за землю исчисляется контролирующим органом (по месту нахождения земельного участка) и плательщикам направляются (вручаются) налоговые уведомления - решения до 1 июля текущего года.

Граждане должны оплатить плату за землю в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления - решения.